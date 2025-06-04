Burhaniye Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı

(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı.

Burhaniye Belediyesi, ilçeyi Kurban Bayramı'na hazırladı. Kurban Bayramı'nda vatandaşların rahat bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için tüm kabristanlarda temizlik ve düzenleme çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında ilçedeki 28 mahallede bulunan toplam 48 parsel mezarlık alanında bakım, onarım, genel temizlik, ot mücadelesi-ilaçlama ve ağaç budama gibi çeşitli çalışmalar, Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri Birimi tarafından titizlikle yapıldı. Arife günü ise Belediye Hizmet Binası önünden, kabristan ziyaretleri için vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak.

Kurban satış ve kesim yerlerinin yanı sıra satışlar da titizlikle denetlenerek vatandaşların sağlıklı ve gerekli şartlara uygun kurban alımı sağlanacak.

Burhaniye Belediyesi, bu yıl da Kurban Bayramı'nda hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuracak. Burhaniye'de kesimi yapılan kurban etlerini bağışlamak isteyen vatandaşların bağışları, Belediye aşevinde teslim alınıp, pişirilerek, sıcak yemek olarak ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırılacak.

Burhaniye, bayram için ilçeye gelecek misafirlerini bekliyor

İlçe genelinde yürütülen çalışmalarda da bayram tatili ve ardından yaz tatilini geçirmek isteyen misafirler için plajlar hazırlandı. Yapılan çalışmalarda sahil temizlik çalışmaları, kum eleme ve temizliği, can kurtaran kuleleri, kabin ve duş montajları gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor; sevdiklerinizle beraber huzurlu, sağlık dolu bir bayram diliyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun" dedi.