Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Personeline "İş Sağlığı ve Güvenliği" Eğitimi

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü personeli için "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi düzenledi.

Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde görevli İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı tarafından Fen İşleri Müdürlüğü personeline "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verildi. Eğitim programında çalışma sahalarında karşılaşılabilecek riskler, iş kazalarının önlenmesi, kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı ve acil durumlarda yapılması gerekenlere ilişkin detaylı bilgi verildi.

Personelin bilinç düzeyini artırmayı hedefleyen eğitimde, güvenli çalışma kültürünün önemi vurgulandı.