Burhaniye Belediyesi'nden Darüşşafaka Giriş Sınavı'na Hazırlık İçin Ücretsiz Ders

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi, 25 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek Darüşşafaka Giriş Sınavı'na hazırlanan 4. sınıf öğrencilerine BURSEM'de özel ders imkanı sunuyor.

Tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı sunan Darüşşafaka Giriş Sınavı'na katılacak 4. sınıf öğrencileri, Burhaniye Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde (BURSEM) ücretsiz özel ders imkanından faydalanıyor. Öğrenciler, sınav gününe kadar haftada iki gün olmak üzere öğretmenlerle birebir çalışıyor.

Burhaniye Belediyesi olarak eğitime her koşulda destek verdiklerini belirten Başkan Ali Kemal Deveciler, "Darüşşafaka Giriş Sınavı'na hazırlanan öğrencilere ücretsiz olarak BURSEM'de birebir eğitim imkanı sağlıyoruz. Çocuklarımızın kaliteli eğitime erişimleri en büyük önceliklerimizden biri. Biz de Burhaniye Belediyesi olarak, tüm imkanlarımızla çocuklarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.