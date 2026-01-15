Burhaniyeli Minik Sanatçılardan "Güz Dönemi Konseri" - Son Dakika
Burhaniyeli Minik Sanatçılardan "Güz Dönemi Konseri"

15.01.2026 09:21  Güncelleme: 10:10
Burhaniye Belediyesi Kitap Sanat Evi Müzik Sınıfı öğrencileri, Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi'nde düzenledikleri Güz Dönemi Konseri ile sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, etkinlikte sanatın desteklenmesi ve yaygınlaşması konusundaki kararlılıklarını yineledi.

(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi Kitap Sanat Evi Müzik Sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan "Güz Dönemi Konseri", Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Konserde minikleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Sanatçıların ve sanatseverlerin yanında olmaya, sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Burhaniye Belediyesi Sanat Evi Müzik Sınıfı öğrencileri, "Güz Dönemi Konseri" düzenledi. Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Belediye Meclis Üyesi Esra Arıcı ile veliler katıldı.

Müzik öğretmeni Anıl Aydınlıgil Duran ve piyano eğitmeni Gözde Akderin'in sunumu eşliğinde gerçekleştirilen konserde öğrenciler; piyano, ukulele, yan flüt ve ses branşlarındaki yeteneklerini gösterdi. Burhaniye Belediyesi tarafından Güz Dönemi Konseri'nde sahne alan tüm öğrencilere kitap hediye edildi.

"Sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğiz"

Sanatın ve sanatçının her zaman destekçisi olduklarını vurgulayan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Bugün burada minik sanatçılarımızın sergilediği performans, Burhaniye'nin sanata olan ilgisinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha göstermiştir. Öğrencilerimizi ve emeği geçen tüm öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Burhaniye Belediyesi olarak sanatçıların ve sanatseverlerin yanında olmaya, sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğiz. Hep birlikte Burhaniye'yi kültür ve sanatla daha aydınlık bir geleceğe taşımak için çalışmayı sürdüreceğiz. Tüm katkılarınız için teşekkür ediyor, sanata verdiğiniz desteğin artarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

