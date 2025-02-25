Burhaniye Belediyesi'nden Ramazan İmsakiyeleri Dağıtımı

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(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla hazırladığı imsakiyeleri, ilçe genelindeki camilere, esnafa ve vatandaşlara dağıtılıyor.

İlçe halkının Ramazan ayı boyunca sahur, iftar ve namaz saatlerini takip edebilmeleri için Burhaniye Belediyesi tarafından hazırlanan imsakiyeler, vatandaşlara ulaştırılıyor. Vatandaşlar imsakiyelerini, Belediye Hizmet Binası Halk Masası'ndan da temin edebiliyor.

"Ramazan coşkusunun birlik ve beraberlik içerisinde yaşanabilmesi için çalışıyoruz"

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Ramazanın tüm bereketiyle, İslam alemine ve tüm insanlığa güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Ramazan paylaşmaktır, dayanışmadır, yardımlaşmadır. Biz de bu bilinçle iftar sofralarından, Ramazan destek paketi yardımlarına kadar belediyemiz eliyle Ramazan coşkusunun birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizde yaşanabilmesi için çalışıyoruz" dedi.