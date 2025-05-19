Burhaniye\'de 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı

(BALIKESİR) - Burhaniye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve 8 Eylül Stadı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Burhaniye Cumhuriyet Meydanı'nda 19 Mayıs dolayısıyla düzenlenen çelenk töreninde, İlçe Spor Müdürlüğü, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Çelenk töreni sonrası kutlama programı, 8 Eylül Stadı'nda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programa, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de katıldı.

Program, "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Türk Gençliğinin Ata'ya Cevabı"nın öğrenciler tarafından hep bir ağızdan okunması, şiirler ve konuşmalar ile devam etti.

Şeref çağrısı, gençlik marşı, şiirlerin yanı sıra tekvando, halk oyunları, cimnastik, güreş gösterileri ile günün anlam ve önemine ilişkin hazırlanan gösteriler beğeni topladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yarışmaları kapsamında kazananlara ödüllerinin verilmesinin ardından gençlerin mini konseri ile etkinlik programı sona erdi.