Burhaniye'de 23 Nisan, Demokrasi Parkı'nda Şenlikle Kutlanacak

21.04.2026 14:54  Güncelleme: 15:52
Burhaniye Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı İskele Mahallesi Demokrasi Parkı'nda düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. Çocuklar için hazırlanan şişme oyun parkurları, yüz boyama ve Uçurtma Şenliği gibi aktivitelerin yanı sıra, Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun yeni oyunu da sahnelenecek.

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl da İskele Mahallesi Demokrasi Parkı'nda çocuklar için kurulacak şenlik alanında kutlayacak.

Burhaniye'de 23 Nisan günü sabahtan akşama dek bayram kutlamaları sürecek. 8 Eylül Stadı'nda resmi tören ile başlayacak kutlamalar, 12.30 ve 18.00 saatleri arasında Demokrasi Parkı'nda kurulacak şenlik alanında devam edecek.

Şişme oyun parkurları, çocuk oyunları ve maskot, pandomim, uzun tahta bacak, yüz boyama, resim sergisi, balon dağıtımı ile çocuklar eğlenceye doyacak. Aynı gün saat 17.00'de Öğretmenler Mahallesi Özgürlük Parkı'nda gökyüzünün rengarenk uçurtmalarla buluşacağı Uçurtma Şenliği'nden sonra saat 20.00'de ise Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun yeni çocuk oyunu "Oyuncakçı Dükkanı" sahnelenecek.

Deveciler'den davet

Hemşehrilerini 23 Nisan ruhuna ortak olmaya davet eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan üzücü olaylar hepimizin yüreğinde derin bir iz bırakmıştır. Bu acılar, bizlere bir kez daha Atatürk'ün ışığında, çağdaş, bilinçli ve güçlü nesiller yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatmıştır. Ata'mızın çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Burhaniye'mizde bu anlam ve sorumluluk bilinciyle, ruhuna yakışır şekilde kutlayacağız. Bizlere bu eşsiz mirası emanet eden, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ulu Önderimizin liderliğinde, millet iradesinin en güçlü temsilcisi olarak kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

