Burhaniye'de 30 Çocuğa Bisiklet Dağıtıldı - Son Dakika
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Burhaniye'de 30 Çocuğa Bisiklet Dağıtıldı

Burhaniye\'de 30 Çocuğa Bisiklet Dağıtıldı

Burhaniye'de üniversite öğrencileri, 27 projeden biri olan 'BUBFA ile Bir Pedal da Sen Bas' ile 30 çocuğa bisiklet verdi.

20.12.2024 15:46
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan "BUBFA ile Bir Pedal da Sen Bas Projesi" kapsamında 30 çocuğa bisiklet dağıtıldı.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) yerleşkesinde düzenlenen programda, üniversite öğrencilerinin "Takım Çalışması" dersi kapsamında hazırladığı toplam 480 bin lira bütçeli çevre, tarım, teknoloji, sosyal sorumluluk gibi alanlardaki 27 proje tanıtıldı.

Etkinlikte, bazı kırsal mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerdeki 30 çocuğa, üniversiteli gençler tarafından ulaşılan sponsorlar aracılığıyla alınan bisikletler teslim edildi.

BAÜN Rektörü Prof. Dr Yücel Oğurlu, gazetecilere, öğrenciler tarafından teknik alanlardan çevreci projelere, sulama alanından sera yapılmasına, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya yönelik ve yazılım programlarına kadar birçok konuda topluma katkı projeleri hazırlandığını söyledi.

Üniversite bünyesinde bu akademik yılda birçok konuda olduğu gibi sosyal sorumluluk projelerinde de yüksek performans sergilendiğini belirten Oğurlu, "Çevreci projelerin bir kısmının Green Metric (Yeşil Üniversite Endeksi) denilen dünya sıralamalarında da önemli olduğunu görüyoruz. Green Metric'te kuruluşumuzdan bu yana ilk defa bu yıl sıralamaların içinde görünür hale geldik." ifadesini kullandı.

BUBFA Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban da fakülte olarak 2015'ten bu yana 400'ün üzerinde toplumsal sorumluluk projesi geliştirdiklerini bildirdi.

Bu akademik yılda "BUBFA ile Bir Pedal da Sen Bas" dahil 27 proje hazırladıklarını dile getiren İlban, "Projelerimizin gerçekleştirmesinin temel amacı, 'Takım Çalışması' dersinde öğrencilerimizin belirli problemi çözebilecek yeteneklere sahip olmaları ve okulu bitirdikleri zaman iyi takım oyuncusu olabilmeleri. Bu yıl 200'ün üzerinde öğrencimiz, bu projelerde yer alıyor." dedi.

İlban, projelerin bütçelerinin karşılanması amacıyla sponsorların öğrenciler tarafından bulunduğu bilgisini paylaştı.

Bisikletlerini alan çocuklar ise çok mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Burhaniye, Teknoloji, Güncel, Eğitim, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burhaniye'de 30 Çocuğa Bisiklet Dağıtıldı - Son Dakika

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