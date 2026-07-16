Burhaniye\'nin Yollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Sürüyor

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde çeşitli nedenlerle bozulan yolları onarmak amacıyla parke taş tamirat çalışmalarını sürdürüyor.

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında Mahkeme Mahallesi Huzurevi Caddesi ile Eczacı Rasim Bulvarı, Bahçelievler Mahallesi 2770. Cadde, İskele Mahallesi 16007. Sokak ile Öğretmenler Mahallesi Sahil Caddesi ve Öğretmenler Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde parke taş tamiratları gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki bakım ve onarım çalışmalarına belirlenen program doğrultusunda devam ediyor.