Burhaniye'de Deve Güreşi Öncesi Havut Giydirme Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burhaniye'de Deve Güreşi Öncesi Havut Giydirme Töreni Düzenlendi

Burhaniye\'de Deve Güreşi Öncesi Havut Giydirme Töreni Düzenlendi

Burhaniye Belediyesi Deve Güreşi Arenası'nda, Burhaniye Deveciler Derneği tarafından düzenlenen havut giydirme törenine yaklaşık 50 deve katıldı. Törende dualar edilerek pilav hayrı yapıldı ve develerin sahne aldığı kısa güreşler büyük ilgi gördü.

18.11.2024 12:20  Güncelleme: 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR)- Burhaniye Deveciler Derneği Başkanı Sadık Varol ve yönetim kurulu üyeleri tarafından Burhaniye Belediyesi Deve Güreşi Arenası'nda düzenlenen havut giydirme töreni, pilav hayrı ve dualarla yapıldı. İlçede her yıl düzenlenen havut giydirme törenine, bu yıl ortalama 50 deve katıldı.

Burhaniye Deveciler Derneği Başkanı Sadık Varol ve yönetim kurulu üyeleri tarafından Burhaniye Belediyesi Deve Güreşi Arenası'nda düzenlenen havut giydirme töreni, pilav hayrı ve dualarla yapıldı. Törene Belediye Başkan Vekili Muharrem Keskün, Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil, Belediye Meclis Üyeleri Murat Dinçer, Hasan Bayram ve Yaşar Aydemir ile çok sayıda vatandaş katıldı. 26 Ocak 2025 tarihinde Burhaniye'de düzenelnecek deve güreşleri öncesinde, develer arenaya çıktı.

Cazgır Necdi Ceylan'ın anlatımlarıyla renklenen törende, develerin sahnelediği kısa güreşler izleyicilerden büyük alkış aldı. Deve güreşlerine verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'e teşekkür edilerek, yaklaşan güreşler için heyecan dolu bir başlangıç yapıldı.

Kaynak: ANKA

Burhaniye Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Burhaniye, Güncel, Kültür, Yaşam, Spor, Deve, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burhaniye'de Deve Güreşi Öncesi Havut Giydirme Töreni Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Türkiye’yi kahreden olayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri bakanlığı harekete geçirdi Türkiye'yi kahreden olayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bakanlığı harekete geçirdi
11:10 Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı
11:06 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
20:16 Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu
20:10 Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı
20:08 Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti
19:37 İstanbul’da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu İstanbul'da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:50 CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 12:51:09. #1.13#
SON DAKİKA: Burhaniye'de Deve Güreşi Öncesi Havut Giydirme Töreni Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.