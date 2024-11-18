Burhaniye\'de Deve Güreşi Öncesi Havut Giydirme Töreni Düzenlendi

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(BALIKESİR)- Burhaniye Deveciler Derneği Başkanı Sadık Varol ve yönetim kurulu üyeleri tarafından Burhaniye Belediyesi Deve Güreşi Arenası'nda düzenlenen havut giydirme töreni, pilav hayrı ve dualarla yapıldı. İlçede her yıl düzenlenen havut giydirme törenine, bu yıl ortalama 50 deve katıldı.

Burhaniye Deveciler Derneği Başkanı Sadık Varol ve yönetim kurulu üyeleri tarafından Burhaniye Belediyesi Deve Güreşi Arenası'nda düzenlenen havut giydirme töreni, pilav hayrı ve dualarla yapıldı. Törene Belediye Başkan Vekili Muharrem Keskün, Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil, Belediye Meclis Üyeleri Murat Dinçer, Hasan Bayram ve Yaşar Aydemir ile çok sayıda vatandaş katıldı. 26 Ocak 2025 tarihinde Burhaniye'de düzenelnecek deve güreşleri öncesinde, develer arenaya çıktı.

Cazgır Necdi Ceylan'ın anlatımlarıyla renklenen törende, develerin sahnelediği kısa güreşler izleyicilerden büyük alkış aldı. Deve güreşlerine verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'e teşekkür edilerek, yaklaşan güreşler için heyecan dolu bir başlangıç yapıldı.