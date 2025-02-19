Burhaniye'de İlk Kent Lokantası Açıldı - Son Dakika
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Burhaniye'de İlk Kent Lokantası Açıldı

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde açılan ilk Kent Lokantası, yerel üreticilerden alınan malzemelerle uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek hizmeti sunmayı amaçlıyor. Açılışa özel bin kişiye ücretsiz yemek verildi.

19.02.2025 18:06  Güncelleme: 19:32
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Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ilk Kent Lokantası açıldı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Vatandaşlarımızın uygun fiyatlı, sağlıklı doyurucu yemeğe erişmesini sağlayacağız. Gıda israfının önüne geçerek, yerel üreticilerimizden alınan malzemelerle beraber hem üreticimiz desteklenecek, hem burada güvenli ellerde sağlıklı gıdayı çok cüzi bir fiyatla sunacağız" dedi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Belediye Halk Marketin ardından ilk Kent Lokantası da törenle açıldı. Taylı Caddesi'nde açılan Kent Lokantası'nda 4 çeşit yemeğin fiyatı 85 lira olarak belirlenirken, açılışa özel yaklaşık bin kişiye ücretsiz yemek verildi.

Açılış törenine katılan CHP İl Başkanı Erden Köybaşı, CHP'li belediyelerin hizmetlerini anlatırken, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'e teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de yaptığı konuşmada sosyal belediyecilikte ön sıralarda olduklarını söyleyerek, "Değişen ve gelişen Burhaniye'de çıktığımız bu yolda hiçbir vatandaşımızın kendini yalnız, kimsesiz ve çaresiz hissetmeyeceğinin sözünü vermiştik. Bu projeyle de vatandaşlarımızın uygun fiyatlı, sağlıklı doyurucu yemeğe erişmesini sağlayacağız. Gıda israfının önüne geçerek, yerel üreticilerimizden alınan malzemelerle beraber hem üreticimiz desteklenecek, hem burada güvenli ellerde sağlıklı gıdayı çok cüzi bir fiyatla sunacağız. Sosyal devlet anlayışımızın yerelde hayata katkı sağlayacak olan Kent Lokantamız, yalnızca ekonomik krizlerin değil, aynı zamanda adaletsiz gelir paylaşımı ve eşitsizliklerin yarattığı sorunlara karşıda güçlü bir çözüm adımı olacaktır" dedi.

"Yemekler harika, yapanların ellerine sağlık"

Kent Lokantası'nda yemek yiyen Hasan Ali Başak, "Yemekler harika, yapanların ellerine sağlık. Bugün de açılışa özel bedavaydı. Teşekkür ederiz. Allah rast getirsin" dedi.

Abdullah Akdemir ise "Ali Kemal Bey milletin yararına açmış. İlk güne mahsus ücretsiz oldu. Böyle şeylerin yayılmasından yanayım. Emekli maaşı ile 200-300 veya 400 liraya bir yemek bütçemizi aşıyor. Böyle eyler çoğalmalı" diye konuştu.

Emirhan Özdemir de "Burhaniye'de yaşıyorum. Kent Lokantası açılmış. Yemeklerde bugün bedava. Engellilere ve yaşlılara ücretsiz olsun. Açanlara teşekkür ediyorum" diye ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burhaniye'de İlk Kent Lokantası Açıldı - Son Dakika

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