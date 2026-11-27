(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi; kış mevsimi öncesinde ilçe genelindeki park, yeşil alan ve ortak kullanım alanlarında temizlik ile yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında oyun grupları ile oturma alanları onarılırken, çim biçme, bitki bakımı ve çevre düzenlemeleri de yapıldı.

Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ilçe genelindeki park, yeşil alan ve ortak kullanım alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Ören Mahallesi Enver Güreli Caddesi boyunca bitkilerin bakımı yapılırken, Ahmet Taner Kışlalı Parkı'nda çevre temizliği gerçekleştirildi. Öğretmenler Mahallesi Özgürlük Parkı'nda çevre düzenleme ve bakım çalışmalarının yanı sıra, Talip Apaydın Çamlığı ve Parkı'nda da genel temizlik hizmetleri tamamlandı.

Ayrıca;Memiş Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı'ndaki oyun gruplarının tadilatı yapıldı, İskele Mahallesi Demokrasi Parkı'nda banklar yenilendi ve güllerin bakımları gerçekleştirildi. Bahçelievler Mahallesi Melih Ersezen Parkı'nda da çevre temizliği ve bakım çalışmaları tamamlandı. Kocacami Mahallesi Hıdırellez Parkı, Hacıahmet Mahallesi Necdet Tosun Parkı ve merkezdeki Şehit Turhan Bayraktar Parkı'nda genel temizlik çalışmaları yürütüldü. Kızıklı Güreş Sahası'nda temizlik yapılırken, Pelitköy sahil mevkiindeki yeşil alanlarda bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Öğretmenler Mahallesi'nde Hacı Gürsesler Camii ve Kalem Ağa Camii yanındaki park ve yeşil alanlarda çim biçme çalışmaları tamamlandı. Suzan Yaz Parkı'nda ise çim biçme ve temizlik çalışmaları bitirildi.

Leman Güçlü ve Mehmet Adile Ünalan Parkı'nda da çim biçme ve temizlik çalışmaları tamamlanırken, Özgürlük Parkı'nda çim biçme ve çevre düzenlemesi yapılıdı, Kocacami Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde de oturma grupları yenilendi.