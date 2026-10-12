Burhaniye Zabıtası, iş yerlerinin açma ve çalışma ruhsatlarını denetliyor

Burhaniye Zabıtası, iş yerlerinin açma ve çalışma ruhsatlarını denetliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki esnafa yönelik ruhsat denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İş yerlerinin açma ve çalışma ruhsatları ile mevzuata uygunluğu düzenli kontrollerle inceleniyor.
(BALIKESİR) - Burhaniye Zabıtası, ilçe genelindeki işletmelerin açma ve çalışma ruhsatlarını denetliyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen kontrollerle iş yerlerinin ilgili mevzuata uygunluğu inceleniyor.
Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki esnafa yönelik ruhsat denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İş yerlerinin açma ve çalışma ruhsatlarını kontrol eden ekipler, denetimlerini düzenli olarak gerçekleştirerek mevzuata uygunluğu inceliyor.
Kaynak: ANKA
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