Burkina Faso'da Askeri Hükümet 5 Yıl Daha Görevde Kalacak - Son Dakika
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Burkina Faso'da Askeri Hükümet 5 Yıl Daha Görevde Kalacak

Burkina Faso\'da Askeri Hükümet 5 Yıl Daha Görevde Kalacak

2022'de başa geçen askeri hükümet, Burkina Faso'da 5 yıl daha görev yapacak. Ulusal diyalog toplantıları sonucunda imzalanan şarta göre, askeri hükümet 2 Temmuz'dan itibaren 60 ay boyunca görevde kalacak. Ayrıca mevcut Cumhurbaşkanı Yüzbaşı İbrahim Traore, 5 yıl sonra düzenlenecek seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olabilecek.

27.05.2024 01:03
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Burkina Faso'da, 2022'de başa geçen askeri hükümet, 5 yıl daha görev yapacak.

Eylül 2022'deki askeri darbeyle başlayan geçiş hükümetinin bilançosunu çıkarmak için başkent Vagadugu'da düzenlenen ulusal diyalog toplantıları sona erdi.

Sivil toplum, din adamları ve siyasilerle yapılan toplantılar sonunda imzalanan şarta göre, askeri hükümet, 2 Temmuz'dan başlayarak 60 ay (5 yıl) daha görevde kalacak.

Ayrıca mevcut Cumhurbaşkanı Yüzbaşı İbrahim Traore, 5 yıl sonra düzenlenecek demokratik seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olabilecek.

Traore, 30 Eylül 2022'de, darbeyle yönetimi ele geçiren Albay Paul-Henri Sandaogo Damiba'yı devirerek cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Damiba da dönemin Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'yi devirerek Ocak 2022'de yönetime el koymuştu.

Kaynak: AA

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