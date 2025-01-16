Burkina Faso'nun kuzeydoğusunda düzenlenen terör saldırısında 18 güvenlik gücü hayatını kaybetti.
Yerel basında çıkan habere göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler, Dori kentinden Nijer sınırına yakın Seytenga kasabasına ilerleyen askeri konvoya pusu kurdu.
İlk belirlemelere göre, saldırıda 4 jandarma ve 14 askerin yanı sıra 3 sivil yaşamını yitirdi.
Burkina Faso, Mali ve Nijer'in paylaştığı ortak sınır, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.
Terör örgütleri, 2013'ten bu yana Burkina Faso'da saldırılarına devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Burkina Faso'da Terör Saldırısı: 18 Güvenlik Gücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?