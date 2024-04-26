Burkina Faso, VOA ve BBC Afrika'nın yayınlarını askıya aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burkina Faso, VOA ve BBC Afrika'nın yayınlarını askıya aldı

Burkina Faso, VOA ve BBC Afrika\'nın yayınlarını askıya aldı

Burkina Faso yönetimi, Amerika'nın Sesi (VOA) ve BBC Afrika'nın, ordu birliklerinin 223 sivili öldürdüğü iddiasını haberleştirdikleri gerekçesiyle yayınlarını geçici olarak durdurdu. İnsan Hakları Örgütü'nün (HRW) raporuna göre, 25 Şubat'ta gerçekleşen olayda 56 çocuk da dahil olmak üzere 223 sivilin öldürüldüğü iddia ediliyor. Ayrıca VOA, BBC ve HRW'nin internet sayfaları ve dijital platformlarına da erişim yasaklandı.

26.04.2024 16:13  Güncelleme: 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burkina Faso yönetimi, ordu birliklerinin 223 sivili öldürdüğü iddiasını haberleştirdikleri gerekçesiyle Amerika'nın Sesi (VOA) ve BBC Afrika'nın yayınlarını geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Ülkenin Yüksek İletişim Konseyinden yapılan açıklamada, iki uluslararası radyo istasyonunun yayınlarının iki hafta süreyle askıya alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, İnsan Hakları Örgütünün (HRW) 25 Şubat'ta aralarında 56 çocuğun da olduğu 223 sivilin Burkina Faso ordusu tarafından öldürüldüğü iddiasını haberleştirdikleri gerekçesiyle VOA ve BBC Afrika'nın yayınlarının geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

Öte yandan VOA, BBC ve HRW'nin internet sayfaları ile dijital platformlarına erişim de yasaklandı.

Burkina Faso yönetimi, Nisan 2023'te iki Fransız gazeteciyi sınır dışı etmiş ve France24'ün de bulunduğu bazı kanalların yayınını durdurmuştu.

HRW, dün yayımladığı raporda Burkina Faso ordusunun 25 Şubat'ta aralarında 56 çocuğun da olduğu 223 sivili öldürdüğü iddiasında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Burkina Faso, Burkina, Afrika, Çocuk, Bbc, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Medya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burkina Faso, VOA ve BBC Afrika'nın yayınlarını askıya aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
16:55 Beşiktaş’ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı Beşiktaş'ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:09 Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 17:10:16. #1.12#
SON DAKİKA: Burkina Faso, VOA ve BBC Afrika'nın yayınlarını askıya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement