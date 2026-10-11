Burnham Zelenskiy ile görüştü ve İngiltere Rusya'ya yaptırımları güçlendirecek - Son Dakika
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Burnham Zelenskiy ile görüştü ve İngiltere Rusya'ya yaptırımları güçlendirecek

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İngiltere Başbakanı Burnham, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşerek Ukrayna'ya desteğini yineledi ve Rusya'ya yönelik yaptırımları güçlendireceğini belirtti. Görüşmede enerji ateşkesi çağrısı yapılırken, Dışişleri Bakanı Miliband Ukrayna'ya desteğin süreceğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Dışişleri Bakanı Ed Miliband ise Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile yaptıkları görüşmelerde İngiltere'nin Ukrayna'ya desteğini yineledi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Burnham'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Burnham'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son 24 saatteki saldırıları nedeniyle yaşanan zorluklar karşısında Ukrayna'yla dayanışma içinde olduğunu aktardığı açıklamada, iki liderin Rusya'ya yönelik yaptırımları da ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "İki lider Rusya'ya baskıyı sürdürmenin önemini görüştü. Başbakan, bu hafta Rusya'yı hedef alan yeni yaptırım kararlarının üzerine ek adımlar atarak İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını güçlendirmeyi ve Rusya'nın savaş makinesinin faaliyetlerini kısıtlamak için ilave tedbirler almayı sürdüreceğini açıkça belirtti." ifadeleri yer aldı.

Rusya'nın enerji tesislerine yönelik saldırıları kapsayan bir enerji ateşkesini kabul etmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Ukrayna'daki altyapının ve Karadeniz'deki deniz ticaretinin hedef alınmaması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, enerji ateşkesinin küresel piyasalara da olumlu etki edeceği vurgulandı.

Miliband ise Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile yaptığı görüşmeye ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Rusya'nın son dönemdeki saldırılarına tepki gösteren Miliband, "İngiltere, Ukrayna'nın yanındadır ve onlar zafer kazanana kadar yanlarında olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 9 Ekim'de gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmenin "son derece başarılı" geçtiğini belirterek, "Rusya'nın Amerikan ve küresel pazara derhal 300 bin tonun üzerinde, kasım ayı boyunca ilave 500 bin ton ve hemen ardından da 1 milyon ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda mutabakata varıldı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump ayrıca Rusya'nın, dizel rafinerilerinin durumuna bağlı olarak kısa süre içinde 3 milyon ton dizel yakıt teslim edeceğini kaydetmişti.

Rusya ile ABD arasındaki bu anlaşmanın ardından İngiltere hükümet sözcülüğü, dün sabah yaptığı açıklamada, "İngiltere, Rusya'ya yönelik tarihin en sert yaptırım rejimini sürdürecek, Putin'in saldırganlığının bedelini artıracak, adil ve kalıcı barışı sağlamak için çabaları destekleyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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