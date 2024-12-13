Bursa Adliyesi'nde Silahlı Saldırı: 10 Gözaltı

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(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Adliyesi'nde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bursa Adliyesi'nde 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen bir davanın duruşmasında silahlı saldırı yaşandı. Saldırıda ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bursa Adliyesi duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; ateşli silah kullanmak suretiyle olayın tarafı 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarma kolluk görevlimizin yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E. kullandığı silahla birlikte yakalanmış olup, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."