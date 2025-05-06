Bursa Barajlarında Su Seviyesi Endişe Veriyor - Son Dakika
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Bursa Barajlarında Su Seviyesi Endişe Veriyor

Bursa'daki Doğancı ve Nilüfer Barajlarının doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 oranında ekside. Barajlardaki su seviyesi, son yılların en kurak sonbahar ve kış aylarını yaşadığı bu süreçte büyük bir düşüş gösteriyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vatandaşlara su tasarrufu yapmaları yönünde çağrıda bulundu.

06.05.2025 17:41
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Bursa barajlarında korkutan istatistik

Bursa Barajları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 oranında ekside

BURSA - Son 10 yılın en kurak sonbahar ve kış aylarından birini geçiren Bursa'da barajlardaki su oranları korkutmaya devam ediyor. Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Doğancı ve Nilüfer Barajlarındaki ortalama doluluk oranı Mayıs ayına gelindiğinde yüzde 54.99'u gösteriyor. Bu rakamın geçen yılın aynı dönemi ile neredeyse yarı yarıya olması dikkat çekiyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı.

Şehrin içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajların doluluk oranı son 15 günde yaklaşık yüzde 4 yükselse de geçen seneki oranların çok altında kaldı. Geçen sene Mayıs ayında iki barajın doluluk oranı ortalama yüzde 98.2 iken bu sene 5 Mayıs itibariyle barajlarda ortalama doluluk oranı yüzde 54.32'ü gösteriyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanması yönünde çağrı yaparken, "Alınacak basit tedbirler yaz aylarında sıkıntı yaşanmasının önüne geçebilir. Barajlarımız yüzde 54 dolu olsa da tasarruflu davranmak zorundayız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bursa Barajlarında Su Seviyesi Endişe Veriyor - Son Dakika

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