Bursa Barajlarından Sevindiren Haber: Su Tasarrufu Çağrısı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa Barajlarından Sevindiren Haber: Su Tasarrufu Çağrısı Devam Ediyor

Geniş Video İzle

Bursa'nın içme suyunu sağlayan Doğancı ve Nilüfer barajları 10 yılın ardından yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Yetkililer ise tasarruf tedbirlerinin devam etmesi gerektiğinin altını çiziyor.

08.04.2024 10:30  Güncelleme: 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa barajlarından sevindiren haber

Su tasarrufu çağrısı devam ediyor

BURSA - Bursa'nın içme suyunu sağlayan Doğancı ve Nilüfer barajları 10 yılın ardından yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Yetkililer ise tasarruf tedbirlerinin devam etmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Bursa'nın içme suyunu sağlayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 99, Nilüfer Barajı'nda ise yüzde 100 seviyesine ulaştı. Uzun yıllardır böyle bir tablonun görülmediği, Bursa barajlarını dolmasında en önemli etken bu yıl yağan yağmurlar gösterildi. Bu kış şehir merkezinde kar yağışı olmazken, Uludağ'da ise geçen yıllara göre kar kalınlığı beklenenin altında kaldı. Yağan yağmurlar barajları doldursa da yetkililer su tasarrufuna devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Doğa denildiği zaman ilk akla gelen sivil toplum örgütlerinin başında yer alan Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği Başkanı Sedat Güler, barajlardaki tabloya aldanılmaması gerektiğine dikkat çekti ve kontrolsüz su tüketiminin denetlenmesini işaret etti. Yanlış su politikaları yüzünden Bursa'nın uzun süredir kuraklık yaşayan bir bölge haline geldiğini söyleyen Güler, "İklim değişikliğinin ve aşırı kent nüfusunun artışı ile birlikte artık Bursa'nın su kaynağı Uludağ'da kar tutmamaya başladı. Eriyen karlar sayesinde barajlar doluyor. Eriyen karlar ilk önce Nilüfer daha sonra Doğancı Barajı'na doluyor. Bursa'yı besleyen Uludağ'dır. Bursa'nın içme suyunun yüzde 95-98'i Uludağ'dan geliyor. Ne yazık ki bu sene yeterli kar yağmadı. Bursa şehir merkezinde hiç yağmadı. Uludağ'da da 50 santimetreden fazla kar olmadı. Yağmurların iyi yağmasıyla beraber bu sene Bursa barajlarında doluluk üst seviyelere ulaştı. Fakat bu bizi aldatmasın. BUSKİ halen daha 'Tasarrufa devam' diye açıklama yapıyor" dedi.

Nilüfer çayına dikkat çekti

"Nüfus, sanayi ve tarımsal alanlarının sulama politikasından kaynaklı aşırı tüketimden dolayı büyük ihtimalle yaz sonu Bursa'nın 'şu kadar suyu kaldı' gibi haberler ile karşılaşacağız. Tasarrufun sadece halkın sırtına yüklenmemesi gerekiyor. Tüketilen suyun yüzde 20'sini halk kullanıyor. Elbette tasarruf yapacağız ama çoğunluğunu sanayi ve tarımsal alanlar kullanıyor" diyen Güler, "Yeni yerel yönetimden beklediğimiz bir an önce bunlara çözüm bulması gerekiyor. Nilüfer çayımıza 10 seneden beri hiçbir şey yapılmadı. Nilüfer çayı halen daha simsiyah akıyor. Çevresinde tarım yapılıyor. Fakat oradan artık su değil fabrikaların verdiği zehirli kimyasallar akıyor" diye konuştu.

"Uludağ'dan gelen su kaynağında kirletiliyor"

Uludağ'daki suyun kaynağında kirletildiğini iddia eden DOĞADER Başkanı Sedat Güler, "Şehir şebekesine verilen pınarlar, Uludağ'daki yapılaşmadan kaynaklı kimyasal atıklar hiçbir arıtmaya uğramadan derelere karışıyor. Bir arıtma tesisi projesi vardı. Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı kurun yükselmesinden dolayı durduğu söylemişti. Artık bu arıtma tesisinin bir an önce faaliyete geçip yukarıdaki işletme ve otellerin suyu temizlemeden Uludağ'ın derelerine vermemeleri gerekiyor. Meteoroloji uzmanları daha şiddetli bir kurak yaz geçireceğimiz konusunda uyarılarda bulunuyor. Bursa'da artık suyu kirletme ve rahatça tüketme lüksümüz kalmadı. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA

Bursa, Çevre, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Barajlarından Sevindiren Haber: Su Tasarrufu Çağrısı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • KAYSERİ Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ramazan Bayramı için barış ve huzur temennisinde bulundu
    11:51 KAYSERİ Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ramazan Bayramı için barış ve huzur temennisinde bulundu

    KAYSERİ Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaparak, bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olması temennisinde bulundu. Büyüksimitci, bayramın sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğe vesile olacağına inandıklarını belirtti ve bayramın dargınlıkları unutturan, dayanışmayı artıran, hoşgörü ve kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna günler olduğunu vurguladı. Ayrıca, aile büyükleri, akrabalar, dostlar ve öksüz-yetimlerin daha fazla hatırlanması gerektiğini söyledi. Büyüksimitci, Ramazan Bayramını en içten dileklerle kutladı ve bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni etti.

  • Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Çay Üreticileri Sezona Hazırlanıyor
    11:50 Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Çay Üreticileri Sezona Hazırlanıyor

    2024 yılı yaş çay sezonu öncesi çay müstahsilleri, bakım, budama ve gübreleme işlemleri için çaylıklara girmeye başladı. Çay üreticileri, verimli bir sezon geçirmek için çaylarını budayarak işe başladı. Çay fiyatının yeterli seviyede açıklanmasını bekleyen üreticiler, gübre ve işçilik maliyetlerini göz önünde bulundurarak en az 20 TL çay fiyatı talep ediyor.

  • KESOB Başkanı: Ramazan Bayramı alışverişlerini küçük esnaftan yapalım
    11:49 KESOB Başkanı: Ramazan Bayramı alışverişlerini küçük esnaftan yapalım

    Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan alışverişlerin küçük esnaftan yapılması gerektiğini belirterek, vatandaşları işletmelerin ayakta kalmasına katkı sağlamaya ve destek olmaya çağırdı.

  • Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı
    11:49 Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

    Gemlik Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine, ilçe emniyet müdürü, polis amirleri, Belediye başkanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Törenin ardından çeşitli etkinliklerle kutlamalar devam edecek.

  • Erzurum Emniyet Müdürü Polis Teşkilatının 179. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı
    11:47 Erzurum Emniyet Müdürü Polis Teşkilatının 179. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

    Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Türk Polis Teşkilatının 179. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, polis teşkilatının kahramanlık destanlarıyla süslediği tarihini ve bugün de ülkemizin dört bir köşesinde ve sınır ötesinde destan yazmaya devam ettiğini belirtti. Yırtar, polis teşkilatının huzur ve güvenliği sağlama, vatandaşların can ve mal emniyetini koruma, hukukun üstünlüğünü rehber edinme ve halkla bütünleşik bir hizmet anlayışını benimseme gibi değerleriyle her zaman örnek olduğunu vurguladı.

  • Zonguldak'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı coşkuyla kutlandı
    11:47 Zonguldak'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı coşkuyla kutlandı

    Zonguldak'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yılı coşkuyla kutlandı. Valilik önünde düzenlenen törene İl Emniyet Müdür Vekili Nejdet Çırak ve emniyet mensupları katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

  • Bağcılar'ın Güneşli Mahallesi'nde 40 yıllık muhtarlık görevi devredildi
    11:46 Bağcılar'ın Güneşli Mahallesi'nde 40 yıllık muhtarlık görevi devredildi

    Bağcılar'ın Güneşli Mahallesi'nde 87 yaşındaki Atik Yağmur, 40 yıldır yaptığı muhtarlık görevini Engin Kılıç'a devretti. Devir teslim törenine Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.


10:41 CHP lideri Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili ezber bozan sözler CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ezber bozan sözler
10:00 Kurultay için kararını verdi İYİ Parti’de Meral Akşener dönemi kapanıyor Kurultay için kararını verdi! İYİ Parti'de Meral Akşener dönemi kapanıyor
09:10 Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler İşte Fenerbahçe’nin alması muhtemel cezalar Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler! İşte Fenerbahçe'nin alması muhtemel cezalar
08:22 Türkiye’nin sağlık turizmini kıskanan İngilizler, Türk doktorun muayene görüntülerinden medet umuyor Türkiye'nin sağlık turizmini kıskanan İngilizler, Türk doktorun muayene görüntülerinden medet umuyor
22:22 Ramazan ayında vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler Ramazan ayında vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
10:00 Çin aslanı cinsi köpek, evdeki diğer köpeği kıskanınca sahibinin bacağını paramparça etti Çin aslanı cinsi köpek, evdeki diğer köpeği kıskanınca sahibinin bacağını paramparça etti
09:25 Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan’da ateşle oynadın seni kurtardık Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan'da ateşle oynadın seni kurtardık
09:07 Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı
08:16 İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj gönderdi İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi
00:21 Erden Timur’dan Ali Koç’a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum Erden Timur'dan Ali Koç'a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum
23:55 Fenerbahçe’nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında
23:03 Dursun Özbek’ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk Dursun Özbek'ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk
22:56 Wanda Nara’dan Fenerbahçe’nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir Wanda Nara'dan Fenerbahçe'nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir
22:44 Fenerbahçe’den Süper Kupa maçı sonrası açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz Fenerbahçe'den Süper Kupa maçı sonrası açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 11:51:28. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa Barajlarından Sevindiren Haber: Su Tasarrufu Çağrısı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement