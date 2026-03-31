Mustafa Bozbey: "İçimiz Rahat, Yargıya da Bursa Halkına da Veremeyeceğimiz Bir Hesabımız Yok"

31.03.2026 15:29  Güncelleme: 16:35
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gözaltına alındığını ve yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirtti. Daha önce birçok soruşturmanın bu iddiaları ilişkin sonuçsuz kaldığını vurguladı.

(ANKARA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Yöneltilen suçlamaların üzerinden uzun yıllar geçmiştir. Bu iddialar ile ilgili çok sayıda soruşturma yapılmış, her defasında asılsız olduğu ortaya çıkmıştır. İçimiz rahat, yargıya da Bursa halkına da veremeyeceğimiz bir hesabımız yok" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bu sabah, son dönemde sıkça başvurulan şafak operasyonlarından biri ile gözaltına alındım. Oysa çağrılsaydım, daha önce birçok iddia kapsamında olduğu gibi yine kendim gider, ifademi verirdim. Yöneltilen suçlamaların üzerinden uzun yıllar geçmiştir. Bu iddialar ile ilgili çok sayıda soruşturma yapılmış, her defasında asılsız olduğu ortaya çıkmıştır. İçimiz rahat, yargıya da Bursa halkına da veremeyeceğimiz bir hesabımız yok. Herkes şunu bilmelidir ki bizler görevlerimize kişisel amaçlar için değil, Bursa ve Bursalılar için hizmet etmek üzere geldik. Hangi şartlarda olursak olalım dik duracağız, işimizi yapacağız. Benim bu geçici yokluğumda, tüm çalışma arkadaşlarım, ben görevimin başındaymışım gibi, Bursa'ya hizmet etmeye aynı kararlılıkla devam etsinler, görevlerini layıkıyla yapsınlar. Hiçbir hizmet aksamasın, hiçbir vatandaşımız mağdur edilmesin, Bizim önceliğimiz de sorumluluğumuz da değişmemiştir: Bursa ve Bursalılar."

Kaynak: ANKA

Mustafa Bozbey, Sosyal Medya, Güncel, Medya, Bursa, Son Dakika

