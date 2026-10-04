Bursa Büyükorhan\'da çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Bursa Büyükorhan'da çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Piribeyler Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, ihbarın ardından bölgeye sevk edilerek yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 14.00 sıralarında kırsal Piribeyler Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?