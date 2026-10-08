Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Biba, BUÜ Mimarlık\'ta öğrencilere tavsiyeler verdi

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, mezunu olduğu Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mimarlık Fakültesi'nde gençlerle bir araya geldi. Gençlere tavsiyelerde bulunan Biba, "Değişen teknoloji, malzemeler, yaşam biçimleri ve tasarım anlayışlarıyla birlikte mimarlar da sürekli kendisini yenilemeli. Eleştirilere de her zaman açık olmalısınız" dedi.

Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde Dekan Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi. BUÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Taş'ın "Mimari Tasarım" dersine konuk olan Biba, mesleki tecrübelerinin yanı sıra belediyecilik yaklaşımına ve Bursa'nın mimari kimliğine ilişkin görüşlerini öğrencilerle paylaştı.

"BURSA, MİMARLIK İÇİN BİR LABORATUVAR"

BUÜ Mimarlık Bölümü mezunlarından Biba, "Bursa, mimarlık için adeta bir laboratuvar gibi. Gençler, Bursa'da edindikleri deneyimlerin faydasını ilerleyen yıllarda meslek hayatlarında görecek. Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olmak bir ayrıcalık. Birlikte okuduğum arkadaşlarımla bugün aynı çatı altında şehre hizmet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENMENİN YAŞI YOK"

Hayat boyu öğrenmenin ve sürekli gelişimin önemine vurgu yapan Biba, "Öğrenmenin yaşı yok. Hala her gün yeni bir bilgi öğreniyorum. Değişen teknoloji, malzemeler, yaşam biçimleri ve tasarım anlayışlarıyla birlikte mimarlar da sürekli kendisini yenilemeli. Eleştirilere de her zaman açık olmalısınız. Önünüz gayet aydınlık. Sadece ne yapacağınızı bilmeniz gerekiyor" dedi.

"ŞEHRİ DÜŞÜNMEK ZORUNDASINIZ"

Belediyecilikte mimari yaklaşımın parsel bazlı değerlendirilemeyeceğini ifade eden Biba, projelerin çevresine ve şehre katacağı değerin de mutlaka hesaba katılması gerektiğini belirterek "Sokağı düşünmek zorundasınız, caddeyi düşünmek zorundasınız, şehri düşünmek zorundasınız. Yaptığınız projeler mekandan değil, hayattan ibaret" diye konuştu.

Mimar adayı gençlerin sorularını da yanıtlayan Biba, dersin sonunda günün anısına öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Uludağ Mimarlık Topluluğu öğrencileri de derslerine katılarak deneyimlerini kendileriyle paylaşan Biba'ya teşekkür etti.

Öte yandan, Biba'nın öğrencilik yıllarına ait fotoğraf karesi hatıra olarak yeniden çekildi.