Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Biba'dan Şehit Annelerine Anneler Günü Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Biba'dan Şehit Annelerine Anneler Günü Ziyareti

11.05.2026 09:44  Güncelleme: 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla şehrin 17 ilçesinde şehit annelerine ev ziyaretleri yapılırken, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba da şehit anneleri ile bir araya geldi.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla şehrin 17 ilçesinde şehit annelerine ev ziyaretleri yapılırken, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba da şehit anneleri ile bir araya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gazi ve Şehit Aileleri Koordinasyon Birimi tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen program çerçevesinde şehit aileleri evlerinde ziyaret edilerek hem Anneler Günü'nün manevi atmosferi paylaşıldı hem de ailelerle gönül bağı güçlendirildi. Z

iyaretlerde şehit anneleriyle yakından ilgilenen Büyükşehir ekipleri, annelerin özel günlerini kutlayıp çiçek ve çikolata ikram etti.

Başkan Vekili Biba da program kapsamında Şehit İstihkam Er Erkan Bamur'un annesi Müşerref Bamur, Şehit Uzman Onbaşı Cengiz Poyraz'ın annesi Ezine Poyraz ve Şehit Jandarma Komanda Er Erman Aydın'ın annesi Nadiye Aydın'ı evlerinde ziyaret etti.

Biba, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutlayarak çiçek takdim etti. Şehit anneleri ile sohbet eden, duygu ve düşüncelerini dinleyen Biba, "Şehitlerimizin emanetleri annelerimiz, Bursa Büyükşehir Belediyesi için büyük bir anlam ve sorumluluk taşımaktadır. Sadece bir gün değil, her zaman başımızın tacı olan annelerimizin ve şehit ailelerinin yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Biba'dan Şehit Annelerine Anneler Günü Ziyareti - Son Dakika

Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı
En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı
Mücteba Hamaney’den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
Havuzda epilepsi krizi geçiren genç hayatını kaybetti Havuzda epilepsi krizi geçiren genç hayatını kaybetti

10:52
Mert Hakan’ın Fener kariyeri bitti
Mert Hakan'ın Fener kariyeri bitti
10:46
Gökhan Böcek’in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro
Gökhan Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro
10:22
Savcı Sayan’dan kafa karıştıran sözler
Savcı Sayan'dan kafa karıştıran sözler
10:20
Muhittin Böcek 8,5 saat etkin pişmanlık ifadesi verdi
Muhittin Böcek 8,5 saat etkin pişmanlık ifadesi verdi
09:59
İsrail’in Irak’taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü
İsrail'in Irak'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü
09:09
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 11:03:39. #.0.5#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Biba'dan Şehit Annelerine Anneler Günü Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.