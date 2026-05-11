Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Biba'dan Şehit Annelerine Anneler Günü Ziyareti

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla şehrin 17 ilçesinde şehit annelerine ev ziyaretleri yapılırken, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba da şehit anneleri ile bir araya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gazi ve Şehit Aileleri Koordinasyon Birimi tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen program çerçevesinde şehit aileleri evlerinde ziyaret edilerek hem Anneler Günü'nün manevi atmosferi paylaşıldı hem de ailelerle gönül bağı güçlendirildi. Z

iyaretlerde şehit anneleriyle yakından ilgilenen Büyükşehir ekipleri, annelerin özel günlerini kutlayıp çiçek ve çikolata ikram etti.

Başkan Vekili Biba da program kapsamında Şehit İstihkam Er Erkan Bamur'un annesi Müşerref Bamur, Şehit Uzman Onbaşı Cengiz Poyraz'ın annesi Ezine Poyraz ve Şehit Jandarma Komanda Er Erman Aydın'ın annesi Nadiye Aydın'ı evlerinde ziyaret etti.

Biba, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutlayarak çiçek takdim etti. Şehit anneleri ile sohbet eden, duygu ve düşüncelerini dinleyen Biba, "Şehitlerimizin emanetleri annelerimiz, Bursa Büyükşehir Belediyesi için büyük bir anlam ve sorumluluk taşımaktadır. Sadece bir gün değil, her zaman başımızın tacı olan annelerimizin ve şehit ailelerinin yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.