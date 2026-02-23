Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: "Batı Trakya'daki Soydaşlarımızla Dayanışma İçindeyiz"

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ramazan programı kapsamında Batı Trakya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bozbey, "Batı Trakya'daki soydaşlarımızla dayanışma içindeyiz. Bursalı hemşehrilerimizi bu anlamlı coğrafyada temsil ediyoruz" dedi.

Ramazan programı kapsamında ilk olarak Batı Trakya Türkleri'nin lideri Dr. Sadık Ahmet'i Gümülcine'deki kabri başında anan Bozbey, daha sonra Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal'ı, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif'i, Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan'ı ve İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlere CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, BALKANTÜRKSİAD Başkanı İskender İskenderoğlu ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkanı Hasan Karaömer de eşlik etti.

Ziyaretlerde Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı anısına özel olarak hazırlanan kartpostallar ve pullardan hediye eden Bozbey, Batı Trakya'daki soydaşların dayanışma içinde olmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Dr. Sadık Ahmet'i kabri başında rahmet ve minnetle andıklarını söyleyen Bozbey, Dr. Sadık Ahmet'in aziz hatırasını yaşatmaya, ortaya koyduğu kararlı duruşu gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceklerini belirtti.

Program kapsamında Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal'la da bir araya geldiklerini hatırlatan Bozbey, "Batı Trakya'daki soydaşlarımızla dayanışma içindeyiz. Bursalı hemşehrilerimizi bu anlamlı coğrafyada temsil ediyoruz. Ayrıca Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sayın Sedat Hasan ve İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa ile de buluştuk. Batı Trakya'daki soydaşlarımızın manevi değerlerini paylaşmaya, gönül birliğimizi güçlendirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.