Mustafa Bozbey'in Gözaltına Alınması... Özgür Çelik:  Sandıkta Kaybettiklerini, Yargı Eliyle Geri Almaya Çalışıyorlar
Mustafa Bozbey'in Gözaltına Alınması... Özgür Çelik:  Sandıkta Kaybettiklerini, Yargı Eliyle Geri Almaya Çalışıyorlar

31.03.2026 21:00  Güncelleme: 21:44
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, millet iradesine darbe vurulduğunu ve kaybedilen seçimlerin yargı eliyle geri alınmaya çalışıldığını belirtti.

(BURSA) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Tanıdık bir manzarayla karşı karşıyayız. Millet iradesine darbe vuruyorlar. Sandıkta kaybettiklerini, yargı eliyle geri almaya çalışıyorlar" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasının ardından Belediye önünde destek eylemi düzenlendi. Eyleme katılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ANKA Haber Ajansına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Güne yine bir şafak operasyonuyla başladık. Bursa Belediye Başkanımıza operasyon gerçekleştirildi. Bursa halkı burada, 'seçtiğimiz başkana sahip çıkmaya geldik' diyorlar. Tanıdık bir manzarayla karşı karşıyayız. Millet iradesine darbe vuruyorlar. Sandıkta kaybettiklerini, yargı eliyle geri almaya çalışıyorlar. Bazı yerlerde meclis çoğunluğunu alarak çökme girişimi yapıyorlar. Bazı yerlerde transferlerle, tekliflerle, şantajlarla bası yaratmaya çalışıyorlar. Seçimde kaybettiklerini bu tür hilelerle geri almaya çalışıyorlar. İkinci olarak önümüzdeki seçimde sandığı sembolik hale getirerek, muhalefetsiz bir Türkiye hayali güdüyorlar. Şunu unutmasınlar; millet yapılanları görüyor."

Kaynak: ANKA

