Tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Görevden Uzaklaştırıldı

(ANKARA)- İçişleri Bakanlığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme ve rüşvet alma" iddiasıyla tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Bursa 6.Sulh Ceza Hakimliğinin 04.04.2026 tarih ve 2026/294 Sorgu kararıyla 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme ve Rüşvet Almak' suçlarından tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."