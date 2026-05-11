Bursa'da Prömiyer Heyecanı: "Birimiz Hepimiz" İzleyiciyle Buluştu
Bursa'da Prömiyer Heyecanı: "Birimiz Hepimiz" İzleyiciyle Buluştu

11.05.2026 10:07  Güncelleme: 11:47
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun yeni çocuk oyunu 'Birimiz Hepimiz', prömiyerini gerçekleştirerek minik sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Oyun, duyguların önemini eğlenceli bir dille anlatırken, dayanışma ve empati temalarını da işliyor.

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun yeni çocuk oyunu "Birimiz Hepimiz" prömiyer yaptı. Duyguların önemini öğretici ve eğlenceli bir anlatımla sahneye taşıyan oyun, minik sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Birimiz Hepimiz" isimli yeni çocuk oyunuyla minikleri hayal gücüyle harmanlanan renkli bir yolculuğa çıkardı. Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen prömiyere, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cüneyt Taşkesen, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, çocuklar ve aileleri katıldı.

Büyük beğeni toplayan oyun, neşe, korku, öfke ve üzüntü gibi farklı duyguların hayatın doğal bir parçası olduğunu anlatırken, çocuklara kendi hislerini tanımanın ve anlamanın önemini aktardı. Sahne tasarımı, müzikleri ve karakterleriyle de dikkati çeken oyun, çocuklara dayanışma, empati ve birlikte hareket etmenin önemini öğütledi.

Prömiyerin sonunda oyuncular, sanatseverler tarafından dakikalarca alkışlandı. Genel Sekreter Yardımcısı Cüneyt Taşkesen, eserin sahneye koyulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Uyarlama ve yönetmenliğini Altuğ Görgü'nün üstlendiği oyun, Bursa Şehir Tiyatrosu tarafından ilerleyen süreçte şehrin farklı ilçelerinde ve Tayyare Kültür Merkezi'nde çocuklarla buluşmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

