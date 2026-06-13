Bursa Büyükşehir Belediyesi, Özel Gereksinimli Bir Öğrenciyi Sınava Ulaştırdı

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, sınava girecek özel gereksinimli bir öğrencinin ulaşım talebine destek verdi. Ulaşım imkanı bulunmayan bölgede yaşayan öğrencinin başvurusu üzerine harekete geçen belediye ekipleri, öğrencinin sınav merkezine ulaşımını sağladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ulaşım imkanı bulunmayan bir bölgede yaşayan ve belediyeye başvuran özel gereksinimli bir öğrenciye destek oldu. BURULAŞ ekipleri, sınava girecek öğrenciyi ve velisini Odunluk İstasyonu'ndan alarak sınav merkezi olan Nilüfer Borsa Fen Lisesi'ne ulaştırdı. Böylece öğrencinin sınavına herhangi bir aksaklık yaşamadan katılması sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk anlayışıyla çalışamalarına devam edeceği bildirildi.