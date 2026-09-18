Bursa Büyükşehir\'de 11 günlük eğitimi tamamlayan personel başdenetçi oldu

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması alanında kurum içi denetim kapasitesini güçlendirmek amacıyla düzenlediği eğitim ve sınav programı tamamlandı. Programı başarıyla tamamlayan uzman personel, uluslararası geçerliliğe sahip sertifikasyon süreçleri kapsamında "başdenetçi" olarak görev yapabilecek yetkinliğe ulaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla" Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi" (BİG Rehber) kapsamında eğitim programı düzenlendi. Personel Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitim programıyla belediye bünyesindeki uzman personelin bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması alanındaki yetkinlikleri artırıldı.

Uluslararası geçerliliğe sahip 11 gün süren eğitim ve sınav süreçlerini başarıyla tamamlayan Büyükşehir Belediyesi uzman personeli, ISO/IEC 27001: 2022, ISO/IEC 27701: 2025 ve KVKK kapsamında "başdenetçi" olarak görev yapabilecek yetkinliğe ulaştı.

Başdenetçiler tarafından yürütülecek çalışmalarla, mevzuat kapsamındaki yasal ve teknik denetimler kurum bünyesinde daha etkin şekilde gerçekleştirilecek. Bilgi güvenliği riskleri düzenli olarak analiz edilirken, ihtiyaç duyulan iyileştirmeler de takip edilecek. Çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda belediyenin siber güvenlik olgunluk seviyesi de düzenli olarak ölçülecek.