Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 122 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa, Orhaneli ve Karacabey Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri, 150 ekip ve 850 personelle 95 ikamete yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda kent merkezi, Karacabey ve Orhaneli ilçelerinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçuna karıştığı tespit edilen 122 şüpheli yakalandı.

İkametlerde yapılan aramalarda 10 kilogram sentetik uyuşturucu, 4,14 kilogram esrar, 43 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 45 sentetik ecza hapı, 2 hassas terazi, 4 tabanca, 4 tüfek, 21 tüfek kartuşu ve 229 fişek ele geçirildi.

Polis, firari 4 zanlının yakalanması için de çalışma başlattı.