Bursa'da alışveriş merkezindeki eğlence mekanında oturan müşteri, 2 kişi arasındaki silahlı kavga sırasında seken mermiyle yaralandı.
İddiaya göre, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki mekanda, S.H. (28) ile Y.A. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A, tabancasıyla ateş etti. S.H'yi ıskalayan mermi, sekerek mekanda oturan H.G'nin bacağına isabet etti. Çevredekiler, kavganın taraflarını ayırmakta zorlandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı H.G, yakındaki özel bir hastaneye götürüldü.
Kavga eden 2 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da alışveriş merkezindeki kavgada seken mermiyle müşteri yaralandı - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?