Bursa'da Altyapı Çalışmaları Tamamlanıyor

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ ekipleri tarafından İnegöl'de başlatılan altyapı çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Hemşehrilerimizin sağlığı ve daha yaşanabilir bir Bursa hedefiyle çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

"Daha yeşil, dirençli ve sürdürülebilir bir Bursa" hedefiyle kent genelinde altyapı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ tarafından İnegöl ilçesinde başlatılan çalışmalarda önemli bir mesafe katetti. İlçe merkezi ve Huzur Mahallesi'nde yapımı devam eden, içme suyu iletim hattı ile kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın 17 ilçesine ayrım gözetmeksizin hizmet götürdüklerini vurgulayarak, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizin tümünde, hemşehrilerimizin sağlığı ve daha yaşanabilir bir Bursa hedefiyle çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.