Bursa'da APP Plaka Kuyruğu

BURSA'da, son dönemde sanal medyada da sık görülen 'APP plakalı' araçların sürücülerine verilen 140 bin TL'lik cezaların ardından, plakalarını yönetmeliğe uygun hale getirmek isteyenler, İnegöl Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Sürücüler plakalarını beklerken, plaka atölyesi görevlileri ise çok yoğun çalıştıklarını ifade etti.

Trafik cezalarının artırılması ve sanal medyada son dönemlerde yer alan APP plakalı araçların sürücülerine kesilen 140 bin TL'lik cezalar ve 30 gün araçların trafikten menedilmesi nedeniyle, sürücüler İnegöl Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde odaya gelen araç sahipleri, APP plakalarını söktürüp, yönetmeliğe uygun standart plakaları taktırmak için işlem yaptırdı.

Aracının plakasını değiştiren İrfan Taşdemir, "Devletimizin aldığı bir karar doğrultusunda çoğu araçların plakaları kalın şekilde yazılmış olup devlet bunları tasvip etmiyor. Bunları değiştirip orijinal plaka olmayan, insanların kendi kafalarına göre bastırdıkları plakalar da var. Trafik ekipleri onlara büyük miktarda cezalar yazıyor. 140 bin lira civarı. Biz de daha önce bastırdık. O zamanki kanunlarda bu geçerliydi. Devletimizin vermiş olduğu karara boynumuz kıldan ince, değiştirmeye geldik. Ceza yememek için buradayız" dedi.Plaka atölyesi yöneticisi Orhan Er, "Çok yoğun, iftara yetişirsek şükürler olsun. Sanki bedava plaka dağıtıyoruz. 08.30'da işbaşı, öğle molası var ama 2 gündür mola da yapamıyoruz, 17.30'a kadar durmadan çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son günlerde kamuoyunda APP plaka olarak bilinen plakalar ve bu plakaların kullanımına ilişkin yaptırımlar hakkında çeşitli değerlendirmeler ve yanlış anlaşılmaların ortaya çıkması nedeniyle resmi sanal medya hesabından açıklamalarda bulundu. EGM tarafından yapılan açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre, yönetmelikte belirtilen ölçü ve niteliklere aykırı plaka takan veya araçta bulunması gereken sayıda plaka bulundurmayan sürücülere 4 bin TL idari para cezası uygulandığı, kamuoyunda sıklıkla 'APP plaka' olarak ifade edilen durumun ise farklı bir hukuki yaptırıma sahip olduğu belirtildi. Yetkili kuruluş tarafından basılmayan plakalara ise 140 bin TL ceza verildiği, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alındığı, ayrıca bu kişiler hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle adli işlem yapıldığı belirtildi.