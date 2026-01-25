Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Belediye Başkanları Toplantısı'nda Konuştu: "Bu Kent Hepimizin, Bu Kente Karşı Hepimiz Sorumluyuz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Belediye Başkanları Toplantısı'nda Konuştu: "Bu Kent Hepimizin, Bu Kente Karşı Hepimiz Sorumluyuz"

25.01.2026 15:50  Güncelleme: 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 17 ilçenin belediye başkanlarıyla bir araya gelerek, kentin sorunları ve projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda yerel yönetimler arası koordinasyon ve ortak projeler ön plandaydı.

(BURSA) - Kenti bütüncül bir yaklaşımla ele almak amacıyla düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı'nda 17 ilçenin belediye başkanı ve temsilcileriyle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Her bir Bursalıya hizmet etmek hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Bu kent hepimizin, bu kente karşı hepimiz sorumluyuz" dedi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Belediye Başkanları Toplantısı'nda, Bursa genelinde yürütülen çalışmalar ile ilçelere ilişkin son değerlendirmeler ele alındı. Yerel yönetimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, ortak projeler ve ilçelerin öncelikli ihtiyaçlarının da konuşulduğu buluşmada; ilçelerde devam eden ve planlanan çalışmalar görüşülerek, fikir ve öneriler değerlendirildi.

Bozbey, toplantıda belediye başkanları ve temsilcileriyle bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi. Yürütülen hizmetler konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Bozbey, "Türkiye'ye örnek olacak şekilde üç ayda bir belediye başkanlarımızla toplanıyoruz. Böylece dayanışmamızı da güçlendiriyoruz. Her bir Bursalıya hizmet etmek hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Bu kent hepimizin, bu kente karşı hepimiz sorumluyuz. Ev sahipliğinden dolayı Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tayır da ortak akılla projeler üretmenin ve sinerji oluşturmanın son derece kıymetli olduğunu altını çizdi. Bu anlayışla hem Orhaneli'ye hem de Bursa'ya hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Tayır, toplantıya katılan tüm belediye başkanlarına teşekkür etti.

Toplantının sonunda Bozbey tarafından Tayır'a günün anısına PTT'ye bastırılan 700. yıl portföyü hediye edildi.

Kaynak: ANKA

Mustafa Bozbey, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Belediye Başkanları Toplantısı'nda Konuştu: 'Bu Kent Hepimizin, Bu Kente Karşı Hepimiz Sorumluyuz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu
İBB’ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti İBB'ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Kerem Demirbay’a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu Kerem Demirbay'a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu

19:04
Fenerbahçe’den sürprizlerle dolu 11
Fenerbahçe'den sürprizlerle dolu 11
18:59
“Proje okullarında mülakat“ iddiasına yanıt
"Proje okullarında mülakat" iddiasına yanıt
18:54
Fenerbahçe’den Milan Skriniar kararı
Fenerbahçe'den Milan Skriniar kararı
17:46
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
17:40
Korkunç görüntüler Dumanlar gökyüzünü kapladı
Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 19:12:06. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Belediye Başkanları Toplantısı'nda Konuştu: "Bu Kent Hepimizin, Bu Kente Karşı Hepimiz Sorumluyuz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.