Bursa\'da Bina Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir binada çıkıp diğerine de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Demirkapı Mahallesi Derebaşı Sokak'ta bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çatıdaki yangın iki katlı binanın üst katına ve yanındaki binaya da sıçradı.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangın nedeniyle iki binada hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.