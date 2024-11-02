Bursa'da Böbrek Nakilli Özcan G. Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Bursa'da Böbrek Nakilli Özcan G. Evinde Ölü Bulundu

Bursa\'da Böbrek Nakilli Özcan G. Evinde Ölü Bulundu

İnegöl'de 2 gündür haber alınamayan Özcan G., evinde hareketsiz halde bulundu, yaşamını yitirdi.

02.11.2024 03:59
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 yıl önce böbrek nakli olan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan Özcan G. (37), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kendisinden 2 gündür haber alınamayan Özcan G., evine gelen yakınları tarafından hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve gelen ekiplerce yapılan kontrolde Özcan G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Özcan G.'nin cansız bedeni, evdeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Öte yandan Özcan G.'nin, 2 yıl önce böbrek nakli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Böbrek Nakilli Özcan G. Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

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