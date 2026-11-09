Bursa'da BURULAŞ ekimde 26 milyon 475 bin 432 yolcudan 9,9 milyonuna indirim uyguladı - Son Dakika
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Bursa'da BURULAŞ ekimde 26 milyon 475 bin 432 yolcudan 9,9 milyonuna indirim uyguladı

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Bursa\'da BURULAŞ ekimde 26 milyon 475 bin 432 yolcudan 9,9 milyonuna indirim uyguladı
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BURULAŞ, ekim ayında 26 milyon 475 bin 432 yolcu taşıdı; 9 milyon 859 bin 392 yolcu indirimli yararlandı. BURULAŞ'a yıllık 4 milyar lira sübvansiyon sağlanıyor; terminal hatlarında gelecek yılın ilk yarısından itibaren elektrikli araçlar hizmet verecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım iştiraki BURULAŞ, ekim ayında 26 milyon 475 bin 432 yolcuya hizmet verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ekim ayında otobüslerle 17 milyon 702 bin 451, raylı sistemlerle 8 milyon 772 bin 981 yolcu taşındı.

Otobüslerde günlük ortalama 571 bin 47, raylı sistemlerde ise 282 bin 999 yolcuya hizmet verildi.

Toplu ulaşımda 9,9 milyon kişi indirimli biniş gerçekleştirdi

Ekim ayında 304 bin 229 tam, 451 bin 824 öğrenci abonman yolcusu taşındı. Otobüslerde 778 bin 197, raylı sistemlerde 732 bin 508 olmak üzere toplam 1 milyon 510 bin 705 indirimli aktarma gerçekleştirildi.

Öğrenci indirimiyle yapılan biniş sayısı otobüslerde 5 milyon 829 bin 27, raylı sistemlerde 2 milyon 519 bin 660 olarak kayıtlara geçti.

Böylece Büyükşehir Belediyesi sübvansiyonuyla toplam 9 milyon 859 bin 392 yolcu toplu ulaşımdan indirimli yararlandı.

"Gittiğin kadar öde" uygulaması kapsamında ise ekim ayında 938 bin 367 kez ücret iadesi yapıldı.

Raylı sistem hatlarında BursaRay'da 8 milyon 281 bin 797, T1 tramvay hattında 170 bin 551, T2 tramvay hattında 246 bin 60, T3 tramvay hattında ise 74 bin 573 yolcu taşındı.

Gece seferlerinden BursaRay'da 1289, otobüslerde 2 bin 451 olmak üzere toplam 3 bin 740 yolcu yararlandı.

BUDO'yu 41 bin 613 kişi kullandı

Bursa ile İstanbul arasında deniz ulaşımı sağlayan BUDO'yu 41 bin 613 kişi tercih ederken, Bursa Otobüs Terminali'nden Yenişehir Havalimanı'na ulaşım sağlayan 80T hattında bin 971 yolcu taşındı.

Bursa Otobüs Terminali'nde ise 1 milyon 26 bin 165 yolcu geçişi gerçekleşti.

Otoparklarda 316 bin 619 parklanma gerçekleşti

Bursa Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki cadde üzeri ücretsiz açık otoparklarda 24 bin 150, ücretli otoparklarda 106 bin 203 parklanma kaydedildi.

Ücretsiz kapalı otoparklarda 59 bin 641, ücretli kapalı otoparklarda ise 126 bin 625 parklanma gerçekleşti. Böylece ekim ayında toplam 316 bin 619 parklanma sayısına ulaşıldı.

BursaKart işlemlerinin sayısı da kişiselleştirme ofislerinde 94 bin 766, internet sitesi ve mobil uygulamalarda 826 bin 243, mobil araçlarda 91 olmak üzere toplam 921 bin 100 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, toplu ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla yatırımların sürdüğünü belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin BURULAŞ'a yıllık 4 milyar lira sübvansiyon sağladığını aktaran Biba, toplu ulaşımda güvenli, konforlu ve ekonomik hizmet sunmak için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Raylı sistem hatlarının uzatılması ve otobüs filosunun elektrikli araçlarla yenilenmesi için yeni projelerin hayata geçirildiğini bildiren Biba, terminal otobüs hatlarında elektrikli araç dönüşümüne başladıklarını kaydetti.

Biba, gelecek yılın ilk yarısından itibaren terminal hatlarının tamamında elektrikli araçların hizmet vereceğini belirtti.

Kaynak: AA
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