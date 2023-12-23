Bursa\'da Çalıntı Akü Ticareti Operasyonu

BURSA'da çalıntı akü ticareti yaptığı tespit edilen hurdacılara düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan 2 hurdacıya toplam 7 milyon 330 bin 578 TL ceza kesildi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Yıldırım ilçesinde artan akü hırsızlığı olayları üzerine bölgede istihbarat çalışması başlattı. Bölgede bulunan çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler şüpheli A.A'nın 7 ayrı akü hırsızlığını gerçekleştirdiğini belirledi. A.A.'yı takibe alan ekipler şüpheliyi Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde akü çalmaya çalıştığı sırada yakaladı. A.A.'nın emniyetteki sorgusunda aküleri Duaçınarı'nda ve Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan 2 farklı hurdacıya sattığını belirtmesi üzerine harekete geçen ekipler fiziki takip başlattı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı ekipleri ve Bursa Büyükşehir Belediye ekipleri belirlenen 2 iş yerine baskın düzenledi. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de akü ticareti yapan hurdacı A.A. ile D.Ö.'ye toplam 7 milyon 330 bin 578 TL idari para cezası uyguladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 hurdacı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, çalıntı mal olduğu tespit edilen aküler ise sahiplerine teslim edildi.