 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da Çalıntı Akü Ticareti Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da Çalıntı Akü Ticareti Operasyonu

Bursa'da çalıntı akü ticareti yaptığı tespit edilen hurdacılara operasyon düzenlendi. 2 kişi gözaltına alındı ve serbest bırakıldıktan sonra toplam 7 milyon 330 bin 578 TL ceza kesildi.

Bursa\'da Çalıntı Akü Ticareti Operasyonu
23.12.2023 - 13:29,
Abone Ol
BURSA'da çalıntı akü ticareti yaptığı tespit edilen hurdacılara düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan 2 hurdacıya toplam 7 milyon 330 bin 578 TL ceza kesildi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Yıldırım ilçesinde artan akü hırsızlığı olayları üzerine bölgede istihbarat çalışması başlattı. Bölgede bulunan çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler şüpheli A.A'nın 7 ayrı akü hırsızlığını gerçekleştirdiğini belirledi. A.A.'yı takibe alan ekipler şüpheliyi Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde akü çalmaya çalıştığı sırada yakaladı. A.A.'nın emniyetteki sorgusunda aküleri Duaçınarı'nda ve Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan 2 farklı hurdacıya sattığını belirtmesi üzerine harekete geçen ekipler fiziki takip başlattı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı ekipleri ve Bursa Büyükşehir Belediye ekipleri belirlenen 2 iş yerine baskın düzenledi. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de akü ticareti yapan hurdacı A.A. ile D.Ö.'ye  toplam 7 milyon 330 bin 578 TL idari para cezası uyguladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 hurdacı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, çalıntı mal olduğu tespit edilen aküler ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yıldırım, Bursa, Güvenlik, Ceza, Hırsızlık, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Çalıntı Akü Ticareti Operasyonu - Son Dakika


13:54
Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları
13:00
Bedava bardak için izdiham yarattılar Bedava bardak için izdiham yarattılar
12:46
Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
12:32
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
12:27
Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor
12:17
Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda
11:47
CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35
Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı

Son Dakika
13:54 Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın öne çıkan istatistikleri
13:00 Bedava bardak için izdiham yarattılar
12:46 Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
12:32 Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
12:27 Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor
12:17 Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda
11:47 CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35 Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı
11:27 Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:23 Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 14:03:07. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Çalıntı Akü Ticareti Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement