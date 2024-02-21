Bursa'da ÇEDES'e Karşı Güç Birliği Platformu Oluşturuldu - Son Dakika
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Bursa'da ÇEDES'e Karşı Güç Birliği Platformu Oluşturuldu

Bursa\'da ÇEDES\'e Karşı Güç Birliği Platformu Oluşturuldu

Bursa'da çeşitli sendika ve STK'lar bir araya gelerek ÇEDES'e Karşı Güç Birliği Platformu (ÇEKAG) oluşturdu. Platform üyeleri, ÇEDES'e karşı mücadeleyi Gürsu ilçesinden başlatarak, okulların medreseye dönüştürülmesine karşı çıkıyor ve Bursa'da ÇEDES'e izin vermeyeceklerini belirtiyor.

21.02.2024 21:56
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Bursa'da çeşitli sendika ve STK'lar bir araya gelerek ÇEDES'e Karşı Güç Birliği Platformu (ÇEKAG) oluşturdu. Gürsu Hükümet Konağı önünde açıklama yapan platform üyeleri, "Cumhuriyet devrimimizin bize miras bıraktığı, aydınlanmacı, ilerici, çağdaş-uygar değerlerin etrafında, laikliği insanlığın en kıymetli birikimlerimden kabul eden, cinsiyet eşitliğini toplumsal yaşamın vazgeçilmezi olarak gören ve ÇEDES'e karşı kentimizde en geniş cepheyi oluşturarak, sokak sokak, mahalle mahalle,okul okul, birleşik ve onurlu bir mücadele verecek olan bizler, buradan tüm kamuoyuna haykırıyoruz: Bursa'da ÇEDES'e izin vermeyeceğiz." dedi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir araya gelen çeşitli eğitim sendikaları, dernekler, siyasi partiler, demokratik kitle örgütlerinden oluşan 31 kurum ÇEDES'e Karşı Güç Birliği Platformu'nu (ÇEKAG) oluşturdu.

ÇEDES'e karşı mücadeleyi Gürsu ilçesinden başlatan platform üyeleri, "Okulda dersi öğretmen verir" yazılı pankart açarak Gürsu Hükümet Konağı önünde açıklama yaptı.

"OKULLARIMIZ MEDRESEYE DÖNÜŞTÜRÜLECEK"

Veli-Der Bursa Şube Başkanı Barış Dinga yaptığı açıklamada yetersiz okul ve yurt sorunlarından dolayı öğrencilerin tarikat ve cemaatlerin okul ve yurtlarına mahkum edildiğini belirterek, " Türkiye'nin çeşitli illerinden çalışmaların başlandığına dair haberlerini aldığımız; uygulanması için kentimizde de son hazırlıkları yapılan ÇEDES isimli proje. Milli Eğitim Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet arasında yapılan bu işbirliği protokolünün çalışma esaslarına göre, iktidar daha önceden gerici tarikat-cemaatlere bırakıp yaptırdığı işleri, artık tüm ülke çapındaki bir devlet organizasyonuyla doğrudan kendisi yapacak, milyonlarca insandan oluşan, kendine biat etmiş devasa tarikatını yaratmaya çalışacak. Ayrıca öğretmenlerimizin yerini, o nitelikleri bile tartışmalı, imam, vaiz, müezzin gibi din adamları alacak, okullarımız da birer medreseye dönüştürülecek." dedi.

"BU KARANLIK PROJE İLE EVLATLARIMIZA REVA GÖRDÜĞÜNÜZ BU CEHENNEMİ BAŞKA BİR AŞAMAYA GEÇECEĞİNİ BİLİYORUZ"

İktidar, MEB ve Diyanet'e seslenen Dinga açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bizler ne Aladağ'da tarikat yurdunda yanarak hayatını kaybeden kız çocuklarımızı ne Ensar Vakfında çocuklarımıza yaşattığınız toplu tecavüz iğrençliğini ne Antalya'da cemaat yurdunda boğazı kesilen Mehmet Sami Tuğrul'u, ne de Elazığ'da intihara sürüklediğiniz tıp öğrencisi Enes Kara'yı unuttuk. Bugün de binlerce çocuk ve gencimize aynı şeylerin yaşatıldığını; ÇEDES ismini verdiğiniz bu karanlık proje ile de evlatlarımıza reva gördüğünüz bu cehennemin başka bir aşamaya geçeceğini biliyoruz.

"KURMAK İSTEDİĞİNİZ GERİCİ KUŞATMAYA GÜRSU İLÇEMİZDEN BAŞLADIĞINIZI GÖRÜYORUZ"

Ayrıca kendi siyasi ve toplumsal amaçlarınız için, rant, yağma, talan ve sömürü üzerine kurduğunuz düzenin devamı ve bekası adına da tüm bunları sorgulamayacak, eleştirmeyecek, itiraz etmeyecek, tevekkül içerisinde boyun eğecek nesillere ihtiyaç duyduğunuzu da biliyoruz. ve kurmak istediğiniz gerici kuşatmaya kentimizde Gürsu İlçemizden başladığınızı görüyoruz. Emekçi sınıfların yoğun olarak yaşadığı bu kadim ilçemizi karanlık projenizin başlangıç noktası olarak seçtiğiniz anlaşılıyor. Gürsu'da pek çok okuldan seçtiğiniz öğrencileri aldırarak 'manevi danışman' dediğiniz eğitimci niteliği taşımayan bir takım insanları da yanlarına vererek, cami gezisi kisvesi altında, çocuklarımızın pırıl pırıl, saf ve tertemiz zihinlerine kendi amaçlarına hizmet etmelerini sağlayacak o karanlık düşünceleri boca etmeye başlamışlar.

"AYDINLIK MÜCADELEMİZİ GÜRSU'DAN BAŞLIYORUZ"

Bu yüzden ÇEDES isimli bu gerici projeye karşı çocuklarımızın umutlarına güç verip, geleceklerine sahip çıkmak için olduğu kadar, aynı zamanda onların onurlarına ve yaşamlarına sahip çıkmak için kentimizdeki eğitim sendikalarından veli derneklerine, siyasi partilerden demokratik kitle örgütlerine kadar 31 tane kurum birlikte "ÇEDES'e Karşı Güç Birliği" adında bir oluşum kuran bizler de aydınlık mücadelemize Gürsu'dan başlıyoruz.

"AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZIN ÖZGÜR YARINLARINI, AYDINLIK GELECEKLERİNİ KAZANMAKTIR"

Amacımız gerici bir kuşatma yaratarak, okullarımızı medreseye çevirecek olan ÇEDES'in uygulanmasının önüne geçmek, halkımızı bu sinsi proje hakkında bilinçlendirmek, toplumsal muhalefetin en geniş kesimlerini harekete geçirerek ona karşı olan itirazı örgütlemek ve çocuklarımızın özgür yarınlarını, aydınlık geleceklerini kazanmaktır.

"BURSA'DA ÇEDES'E İZİN VERMEYECEĞİZ"

Cumhuriyet devrimimizin bize miras bıraktığı, aydınlanmacı, ilerici, çağdaş-uygar değerlerin etrafında, laikliği insanlığın en kıymetli birikimlerimden kabul eden, cinsiyet eşitliğini toplumsal yaşamın vazgeçilmezi olarak gören ve ÇEDES'e karşı kentimizde en geniş cepheyi oluşturarak, sokak sokak, mahalle mahalle,okul okul, birleşik ve onurlu bir mücadele verecek olan bizler, buradan tüm kamuoyuna haykırıyoruz: Bursa'da ÇEDES'e izin vermeyeceğiz..."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa'da ÇEDES'e Karşı Güç Birliği Platformu Oluşturuldu - Son Dakika

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