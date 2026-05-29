Bursa\'da \'Çeteler ve Develer\' Geleneği Canlandı

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde yüzyıllardır sürdürülen 'Çeteler ve Develer' geleneği, Kurban Bayramı 'nın ilk 3 gecesinde düzenlenen etkinliklerle yeniden canlandırıldı. Gençler, programlara maskeler ve kostümlerle katıldı.

Orhaneli ilçesi kırsal Firuz Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'nın ilk 3 gecesinde gerçekleştirilen 'Çeteler ve Develer' etkinliği, bu yıl da yoğun katılımla yapıldı. Saat 23.00'te başlayıp saat 02.00'ye kadar süren etkinlikte, mahalle meydanında toplanan gençler, çeşitli kostümler giyip maskeler takarak geleneksel gösteriler sergiledi. Davul ve zurnayla gerçekleştirilen etkinlikte, geçmişten bugüne aktarılan kültürel miras yaşatıldı.

'GEÇMİŞTE YAŞANAN BİR OLAY CANLANDIRILIYOR'

Mahallede yaşayan ve Kurban Bayramı için mahalleye gelen misafirlerin katıldığı 'Çeteler ve Develer' geleneği hakkında bilgi veren Firuz Mahallesi Muhtarı Ramazan Közkurt, "Mahallenin gençleri, tahta ve kumaşlarla hazırladıkları deve görünümlü hayvan figürüyle insanların arasında gezerler. Etkinlik, bayramın ilk 3 günü gece saatlerinde yapılır. Geleneğin 'çeteler' kısmında ise köyümüzde geçmişte yaşanan gerçek bir olay canlandırılır. Geçmişteki çeteleri temsil eden, maskeli ve çeşitli renklerde kostümler giyen bir grup genç, temsili olarak köyden bir kız kaçırır. Kaçırılan kişinin yakınları da kızlarını geri almaya çalışırlar. Gelenek, davul ve zurnayla çeşitli eğlence ve etkinliklerle bu şekilde devam eder" diye konuştu.