Bursa'da 'Çeteler ve Develer' Geleneği Canlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da 'Çeteler ve Develer' Geleneği Canlandı

Bursa\'da \'Çeteler ve Develer\' Geleneği Canlandı
29.05.2026 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orhaneli'de Kurban Bayramı'nda düzenlenen etkinlikle gelenek yeniden yaşatıldı.

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde yüzyıllardır sürdürülen 'Çeteler ve Develer' geleneği, Kurban Bayramı'nın ilk 3 gecesinde düzenlenen etkinliklerle yeniden canlandırıldı. Gençler, programlara maskeler ve kostümlerle katıldı.

Orhaneli ilçesi kırsal Firuz Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'nın ilk 3 gecesinde gerçekleştirilen 'Çeteler ve Develer' etkinliği, bu yıl da yoğun katılımla yapıldı. Saat 23.00'te başlayıp saat 02.00'ye kadar süren etkinlikte, mahalle meydanında toplanan gençler, çeşitli kostümler giyip maskeler takarak geleneksel gösteriler sergiledi. Davul ve zurnayla gerçekleştirilen etkinlikte, geçmişten bugüne aktarılan kültürel miras yaşatıldı.

'GEÇMİŞTE YAŞANAN BİR OLAY CANLANDIRILIYOR'

Mahallede yaşayan ve Kurban Bayramı için mahalleye gelen misafirlerin katıldığı 'Çeteler ve Develer' geleneği hakkında bilgi veren Firuz Mahallesi Muhtarı Ramazan Közkurt, "Mahallenin gençleri, tahta ve kumaşlarla hazırladıkları deve görünümlü hayvan figürüyle insanların arasında gezerler. Etkinlik, bayramın ilk 3 günü gece saatlerinde yapılır. Geleneğin 'çeteler' kısmında ise köyümüzde geçmişte yaşanan gerçek bir olay canlandırılır. Geçmişteki çeteleri temsil eden, maskeli ve çeşitli renklerde kostümler giyen bir grup genç, temsili olarak köyden bir kız kaçırır. Kaçırılan kişinin yakınları da kızlarını geri almaya çalışırlar. Gelenek, davul ve zurnayla çeşitli eğlence ve etkinliklerle bu şekilde devam eder" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Orhaneli, Kültür, Güncel, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 'Çeteler ve Develer' Geleneği Canlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye’deki Ölüdeniz’de bayram yoğunluğu sürüyor Fethiye'deki Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu sürüyor
Amasya’da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti Amasya'da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
Kelkit Çayı’na düşen 4 gencin kazadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı Kelkit Çayı'na düşen 4 gencin kazadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı
Aziz Yıldırım’ın Vedat Muriqi’den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu
Gelecek sezona yetişecek Ankara yeni stadına kavuşuyor Gelecek sezona yetişecek! Ankara yeni stadına kavuşuyor

18:01
Trump: İran konusundaki nihai karar için şimdi toplantı düzenleyeceğiz
Trump: İran konusundaki nihai karar için şimdi toplantı düzenleyeceğiz
17:15
Marmaris’te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
Marmaris'te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
17:09
Ersun Yanal bombayı patlattı Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
17:06
Kılıçdaroğlu mu Özel mi CHP’deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
16:06
Şırnak’ta arazi tartışması meydan savaşına döndü
Şırnak'ta arazi tartışması meydan savaşına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 18:21:43. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da 'Çeteler ve Develer' Geleneği Canlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.