Bursa'da çıkan yangın apartmanda hasara yol açtı - Son Dakika
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Bursa'da çıkan yangın apartmanda hasara yol açtı

Bursa\'da çıkan yangın apartmanda hasara yol açtı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın, hasara yol açtı. Yangın, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Apartman sakinleri dumanı fark ederek itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

24.05.2024 09:29
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Muradiye Mahallesi İzzet Kani Örgün Sokağı'nda bir sitede 20 daireli apartmanın 3. katında gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı ve kokuyu fark eden apartman sakinleri, itfaiyeyi arayıp yardım istedi.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Apartman tedbir amaçlı boşaltılırken, yangının başladığı evin sakinlerinin olay sırasında dışarıda olduğu belirlendi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangınla ilgili bilgi verilen ev sahipleri olay yerine geldiğinde içeride köpeklerinin olduğunu söyledi. Güvenle evden çıkarılan köpeğin teslim edildiği sahipleri, gözyaşlarına hakim olmadı.

Söz konusu dairede hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA

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