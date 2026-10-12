Bursa\'da Çınarcık projesi kapsamında Kayapa\'ya 5 bin 800 metrelik hat inşa ediliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çınarcık İçme Suyu Projesi kapsamında Nilüfer ilçesinin Kayapa Mahallesi'nde 5 bin 800 metrelik yeni içme suyu iletim hattının yapımını sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekim ayında da altyapı yatırımlarına devam eden BUSKİ ekipleri, Çınarcık İçme Suyu Projesi kapsamında Kayapa Mahallesi'nde içme suyu iletim hattını inşa ediyor.

Yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda ve 1,2 metre çapında çelik borularla inşa edilen hat, Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden çıkan mevcut ana iletim hattıyla şehir merkezindeki su dağıtım sistemini birbirine bağlayacak. Böylece arıtılan suyun, tüketimin yoğun olduğu merkez bölgelere daha etkin ulaştırılması sağlanacak.

Hattın tamamlanmasıyla özellikle su tüketiminin arttığı dönemlerde yoğunluğun dengelenmesi ve mevcut iletim hatlarının üzerindeki yükün azaltılması hedefleniyor.

Bursa'nın uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamayı amaçlayan Çınarcık İçme Suyu Projesi kapsamında 68 kilometrelik ana dağıtım hattı, içme suyu depoları ve Kayapa'da günlük 300 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi bulunuyor.

Proje kapsamında yürütülen çalışmalarla Bursa'nın 2060 yılı ve sonrasını kapsayan sürdürülebilir bir su yönetimine kavuşturulması hedefleniyor.