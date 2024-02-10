Bursa'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından bıçaklandı - Son Dakika
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Bursa'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından bıçaklandı

Bursa\'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından bıçaklandı

Bursa'da, dini nikahla birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından bıçaklandığı iddia edilen Erol Kutlu, hastanede tedavi altına alındı. Olayın yaşandığı adrese sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kutlu'nun sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Şüpheli ise gözaltına alındı.

10.02.2024 13:15
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Bursa'da, dini nikahla birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi, hastanede tedaviye alındı.

Osmangazi Mahallesi Çekirge Mahallesi Günaydın Sokak'taki bir evde birlikte yaşayan Erol Kutlu (38) ile H.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kutlu'nun, H.D'nin oğlu E.D. (15) tarafından bıçakla yaralandığı adrese, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Kutlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.D'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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