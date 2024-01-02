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Bursa'da Doğal Gaz Boru Hattında Patlama ve Yangın - Son Dakika
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Bursa'da Doğal Gaz Boru Hattında Patlama ve Yangın

Bursa'da sokak üzerinden geçen doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesi ile söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa\'da Doğal Gaz Boru Hattında Patlama ve Yangın
02.01.2024 - 01:09,
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BURSA'da sokak üzerinden geçen doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, saat 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi Zümrüt sokakta meydana geldi. Sokak üzerinden geçen doğal gaz boru hattında patlama meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Bölgede endişe yaratan patlamanın ardından vatandaşların ihbarı ile adrese polis, itfaiye ve doğal gaz dairesi ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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