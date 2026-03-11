Bursa Büyükşehir Belediyesi, Özel Gereksinimli Bireylere Desteğini Sürdürüyor

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 2025 yılında yüzlerce özel gereksinimli bireye; tekerlekli sandalye, havalı yatak, elektrikli hasta yatağı ve karyolası ile taşıma lifti ulaştırdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara tıbbi malzeme desteği sağlanıyor. Online başvurunun ardından uzman ekipler tarafından yapılan sosyal inceleme sonucunda uygun bulunan vatandaşlara çeşitli tıbbi malzemeler ulaştırılıyor. Bu kapsamda çocuklar ve yetişkinler için rehabilitasyon özellikli ve akülü tekerlekli sandalye, akülü, manuel ve çocuk model hasta yatağı ve karyolası, havalı yatak, walker, hasta taşıma lifti, hasta alt bezi, çölyak hastalarına yönelik destek ve akülü tekerlekli sandalye şarj cihazı olmak üzere 13 farklı kalemde yardım sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 yılı içinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara, 84 yetişkin model tekerlekli sandalye, 1 çocuk model tekerlekli sandalye, 7 akülü tekerlekli sandalye, 98 elektrikli hasta yatağı ve karyolası, 66 walker, 15 rehabilitasyon özellikli tekerlekli sandalye, 51 havalı yatak, 2 çocuk model elektrikli hasta yatağı ve karyolası ile 1 hasta taşıma lifti ulaştırıldı. Ayrıca vatandaşlara bin 128 paket hasta bezi desteği sağlandı.