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Bursa'da Ev Sera Haline Getirilerek Uyuşturucu Üretimi Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bursa'da Ev Sera Haline Getirilerek Uyuşturucu Üretimi Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa\'da Ev Sera Haline Getirilerek Uyuşturucu Üretimi Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin evinde yapılan operasyonda, sera haline getirilmiş odada 75 kök Hint keneviri ve çeşitli miktarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

03.04.2024 10:01  Güncelleme: 10:02
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Bursa'da evinin odasını sera haline getirip uyuşturucu madde üreten şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik çalışmalarda, İ.K'yi takibe aldı.

Fiziki takibin ardından harekete geçen polis, İ.K'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde sera haline getirilmiş odada 75 kök Hint keneviri ile 196 gram kurutulmuş ve kurutulmaya bırakılmış sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

İ.K'nin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemlerinin devam etiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Ev Sera Haline Getirilerek Uyuşturucu Üretimi Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Ev Sera Haline Getirilerek Uyuşturucu Üretimi Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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