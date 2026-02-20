Bursa'da Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Bursa'da Firari Hükümlü Yakalandı

20.02.2026 17:55
33 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis operasyonuyla Gemlik'te yakalandı.

Bursa'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 yaralama, 11 hırsızlık, 7 tehdit ve hakaret, 5 yağma, 4 kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 2 kasten öldürmeye teşebbüs ve 1 trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından toplam 45 kaydı bulunan ve hakkında 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D'nin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 250 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelendi, saha çalışmaları gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahsın havanın karanlık olduğu saatlerde kardeşine ait araç ile dışarı çıktığı, tanınmamak amacıyla kasket kullandığı, son bir ay içerisinde 3 farklı ikamet değiştirdiği, ikamet ettiği adreslere farklı isimler kullanarak yemek siparişi verdiği tespit edildi.

Hükümlünün yemek siparişi verirken "Zile üç kere basın, duyamayabilirim" şeklinde not düştüğü ve üç kez zile basılmadığı takdirde kapıyı açmadığı belirlendi.

Gemlik ilçesinde saklandığı belirlenen adrese polis, Özel Harekat ekibi desteğiyle operasyon düzenledi.

Operasyonda polis ekipleri, kapı zilini kurye gibi üç kez çalıp açılmasını sağlayarak şüpheliyi yakaladı.

Kaynak: AA

