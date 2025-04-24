Bursa\'da GastroOrtaokul Kurabiye Yarışması\'nda madalyalar sahiplerini buldu

Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen GastroOrtaokul Kurabiye Yarışması'nda öğrenciler lezzetli tariflerini özel sunumlarla taçlandırdı.

Yarışmaya katılan ortaokul öğrencileri, okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı'nda mutfak becerilerini sergileme fırsatı buldu.

Ortaokul öğrencileri, hem eğlendi hem de unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Etkinliğin jüri üyeliklerini yiyecek içecek hizmetleri alanı öğretmenlerinin yanı sıra sektörün deneyimli şeflerinden Alparslan Bayrak, Ali Özdal ve Ahmet Yetimova üstlendi.

Yarışmada dereceye giren öğrenci ekiplerine madalyalar takdim edildi.

Yarışmada, Şehit Jandarma Er Bahadır Aydın Ortaokulu ile Turgut Yılmazipek Yatılı Bölge Ortaokulu altın madalya kazandı.

Hamzabey Ortaokulu, İnönü Ortaokulu, Dr. Ayten Bozkaya Ortaokulu 2. Ekip ve Şehit Zeki Uğur Ortaokulu gümüş madalya kazanırken Dr. Ayten Bozkaya Ortaokulu 1. Ekip, Nilüfer Bahçeşehir Ortaokulu, Dilek Özer Ortaokulu ve Peyami Safa Ortaokulu da bronz madalya kazandı.