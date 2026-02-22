Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Termal Tesisi'ni Hizmete Açtı - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Termal Tesisi'ni Hizmete Açtı

22.02.2026 14:09  Güncelleme: 16:54
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Hisar Mahallesi'nde modern bir termal tesisi hizmete açtı. 9 bin metrekare alana kurulu tesis, termal havuz, Türk hamamı ve çeşitli sağlık hizmetleri sunacak.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Termal Tesisi'ni hizmete açtı. Tesisi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Binayı güvenli bir yapı haline getirdik. Termal tarafında hizmet veriyoruz. Tüm hemşehrilerimizin buradan faydalanmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Gemlik Hisar Mahallesi'nde yaklaşık 9 bin metrekarelik alana konuşlandırıldığı tesis, toplam 6 bin 80 metrekare inşaat alanına sahip. 3 kattan oluşan tesisin 128 metrekarelik termal havuzu, Türk hamamı, 2 adet buhar odası ve 2 adet saunası bulunuyor. 26 yatak kapasiteli 8 odanın ve 7 adet aile hamamının da bulunduğu tesiste, vatandaşlara Burfaş B Kafe de hizmet verecek. 62 araçlık otoparkın yer aldığı termal tesis, modern, güvenli ve konforlu yapısıyla hem teknik hem de kullanıcı deneyimi açısından tamamen yenilendi.

Termal tesisi ziyaret ederek son duruma ilişkin bilgi alan Bozbey, tesisten yararlanan vatandaşlarla da sohbet etti. Bozbey, tüm eksikliklerin giderilerek tesisi hizmete açtıklarını söyledi.

"Bursalılara yaraşır bir mekan oldu"

Hem sağlık hem de termal açıdan insana fayda sağlayacak binanın, yapımı esnasında ve sonrasında uygun olmadığının tespit edildiğini anlatan Bozbey, "Yangın güvenliğinden kapılarına kadar birçok konuda değişiklik yapıldı. Akan kısımlar tamamen çözüldü. Binayı güvenli bir yapı haline getirdik. Termal tarafında hizmet veriyoruz. Tüm hemşehrilerimizin buradan faydalanmasını tavsiye ediyorum. Sıcak su kalitesi gayet iyi. Bursalılara yaraşır bir mekan oldu. Aile odalarından ve toplu kullanılan havuzdan da yararlanılabilir. Tesisin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Gemlik Termal Tesisi'nin bir bölümünün fiziksel aktivite ve sağlık danışma merkezi olarak kullanılacağını dile getiren Bozbey, ücretsiz olarak psikolog, fizyoterapist ve diyetisyen desteği verildiğini söyledi. Bir sonraki aşamada ambulansların da tesiste yer alacağını belirten Bozbey, termal tesisin ileride sağlık hizmetleri noktasında da bir merkez haline dönüştürüleceğini ifade etti. Tesiste oluşturulan Burfaş B Kafe'nin de kaliteli ürünlerini uygun fiyata vatandaşla buluşturacağını dile getiren Bozbey, Bursalıların keyif alacağı bir mekan oluşturulduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA

